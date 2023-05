Travi di ferro tra le corsie, chiuso un tratto di autostrada: code chilometriche

Travi di ferro tra le corsie e traffico in tilt. Nella mattinata di martedì 2 maggio, intorno alle ore 7:40 sull’autostrada A4 Milano - Brescia un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un sinistro e ha disperso il carico in strada. Secondo quanto al momento reso noto, il sinistro - avvenuto all'altezza del km 214 in provincia di Brescia - non ha coinvolto altri veicoli ma si è trattato di un incidente autonomo.

In seguito all'accaduto - rende noto Autostrade per l'Italia - è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Castegnato in direzione Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Intorno alle 8 di martedì 2 maggio si erano già formati 3 chilometri di coda in direzione Milano e 5 chilometri di coda per curiosi in direzione Brescia.

"Agli utenti diretti verso Milano, dopo l'uscita a Brescia Ovest, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Ospitaletto. Per le lunghe percorrenze si consiglia di prendere la A21 e successivamente la A1 in direzione Milano" suggeriscono da Autostrade per l'Italia.