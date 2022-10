Attraversa la strada e viene travolto da un camion: gravissimo un uomo

Un uomo di 75 anni è stato travolto da un camion in via Siracusa a Seggiano (frazione di Pioltello, comune milanese alle porte della Brianza) nel pomeriggio di martedì 18 ottobre.

Tutto è accaduto poco dopo le 18, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora chiara ma secondo quanto appreso sembra che l'uomo stesse attraversando la strada quando è stato urtato dal mezzo pesante.

Le condizioni dell'anziano sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 75enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele; secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico. Le sue condizioni sarebbero delicate. Per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale.