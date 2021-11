Investe ciclista e scappa per paura poi torna: denunciato anziano

Ha investito un uomo in bicicletta con la sua apecar e poi è scappato, spaventato. Una "fuga" durata qualche decina di minuti perchè il "pirata" mezz'ora dopo il sinistro è tornato sul luogo dell'investimento proprio quando i carabinieri ormai erano già sulle sue tracce. E ha spiegato di essersi allontanato preso dallo spavento e di essere tornato sui suoi passi per il rimorso.

E per il 79enne, pensionato residente a Lentate sul Seveso, è scattata una denuncia per fuga e omissione di soccorso e il ritiro della patente di guida.

L'investimento e la fuga

L'incidente è avvenuto sabato mattina lungo via Nazionale dei Giovi alle sei e mezza. Il pensionato alla guida del suo Piaggio Ape Car ha urtato un ciclista di 31 anni, operaio di origine egiziana, per poi fuggire via.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Seregno che non hanno trovato l’anziano sul posto e si era allontanato. Il 79enne poi circa 40 minuti dopo è tornato sul luogo del sinistro proprio quando i militari erano già sulle sue tracce. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità e ha spiegato di essersi allontanato per paura.

Il ciclista 31enne è stato soccorso da una ambulanza che lo ha trasferito in codice giallo all'ospedale di Desio per accertamenti.