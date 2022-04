Monza, investe una 16enne e scappa

E' stato rintracciato a casa sua l'automobilista che domenica mattina intorno alle 10,30 all'incrocio tra via Carlo Emanuele e via Duca degli Abruzzi, a Monza, ha investito una 16enne e non si è fermato a prestare soccorso. Fortunatamente la ragazza, residente in città, non è in gravi condizioni: a seguito dell'incidente è stata comunque soccorsa e trasportata al San Gerardo di Monza in codice giallo.

Pirata scappa dopo investimento

Il pirata della strada è stato rintracciato: si tratta di un cittadino nordafricano di circa 40 anni residente a Desio. A seguito dei primi controlli della Locale di Monza, l'uomo è in possesso di regolare patente di guida italiana e il veicolo coinvolto nell'incidente, risulta assicurato.

A collaborare alle indagini anche i colleghi di Desio che hanno permesso di individuare la residenza presso la quale sono stati fatti gli ulteriori accertamenti. L'interessato ha ammesso l'addebito dei fatti ed è stato denunciato in stato di libertà per omissione di soccorso.