Scontro auto-moto: caccia al "pirata" che non si è fermato a soccorrere i motociclisti

Scontro auto moto in viale Libertà: i due centauri finiscono a terra, ma l'automobilista, invece di fermarsi e di prestare i primi soccorsi, va via.

A Monza è caccia al presunto pirata della strada che alle 7.40 di giovedì 28 ottobre avrebbe provocato un incidente coinvolgendo due motocilcisti. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale intervenuta, il moticiclista, un 57enne monzese che stava percorrendo viale Libertà proveniente dalla periferia a bordo del sua moto insieme alla figlia 18enne, all'incrocio con via Amudsen è caduto a terra.

L'automobilista, a bordo di una Fiat 500 stava arrivando proprio dalla via che incrocia con il vialone, quando non si sarebbe fermata. Il moticiclista ha perso il controllo del mezzo: i due sono finiti rovinosamente a terra. Secondo quanto raccontato dai motociclisti ai vigili, alla guida della Fiat 500 c'era una giovane donna.

Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono stati inviati i soccorsi in codice rosso: i due feriti sono poi stati trasferiti all'ospedale San Gerardo in codice giallo e in codice verde.

Gli agenti della polizia locale sono alla ricerca della conducente della Fiat 500.