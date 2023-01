La Porsche impazzita che si schianta contro una casa: in ospedale mamma con 4 bimbi

Una Porsche "impazzita" che piomba a forte velocità contro una recinzione e una roulotte all'interno di un campo in via Cascina Novella. E una famiglia con una madre di 28 anni, la neonata di due mesi e tre bimbi piccoli di 2, 3 e 4 anni svegliata nel cuore della notte dallo spavento e finita in ospedale. E' accaduto a Monza nella serata di giovedì 13 gennaio.

Secondo quanto al momento emerso l'auto, con targa svizzera, proveniva da Cinisello Balsamo quando, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo e abbattuto alcuni arredi della segnaletica stradale tra cui un cordolo di una rotonda. I segni dei pneumatici lasciati a terra, in un tratto di verde, mostrano la corsa del veicolo fuori controllo che è poi finito contro la recinzione di delimitazione di un'area dove sono presenti alcune roulotte. E contro una delle case mobili è finita la corsa.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita poco dopo le 23 e sul posto sono intervenute due ambulanze insieme alla polizia locale del comando di Monza e agli agenti della questura. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro bimbi piccoli e una giovane madre che al momento dello schianto stavano dormendo all'interno della roulotte contro cui la Porsche avrebbe terminato la corsa. La donna, con la neonata di due mesi e i tre figli di 2, 3 e 4 anni è stata trasferita in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti.

Il personale del comando di via Marsala ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Il conducente a bordo del veicolo, dopo l'impatto, si sarebbe allontanato. L'uomo sarebbe però stato poi rintracciato poco dopo ma al momento in merito dal comando della polizia locale non hanno confermato la notizia o fornito ulteriori dettagli. Seguiranno aggiornamenti.