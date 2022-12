Ragazza di 20 anni investita da auto mentre attraversa la strada

Una ragazza di vent'anni sabato pomeriggio è stata investita e soccorsa a Brugherio. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16.30 lungo via dei Mille, all'altezza dell'attraversamento pedonale a ridosso del civico 112. Secondo quantro ricostruito la ragazza, residente in città, è stata investita da una Renault Clio con al volante una pensionata di 78 anni, anche lei brugherese. Forse a causa della pioggia battente la donna non si sarebbe accorta della presenza del pedone che era intento ad attraversare sulle strisce.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo insieme alla polizia locale. La ragazza è stata soccorsa e trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza. Illesa invece la conducente della Clio. I rilievi per accertare la dinamica dell'investimento sono stati effettuati dalla polizia locale di Brugherio giunta sul luogo del sinistro con una pattuglia.