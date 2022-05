Come sta la ragazza di 18 anni investita in bicicletta a Usmate

E' ancora ricoverata in gravissime condizioni, nel reparto di neurorianimazione chirurgica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la ragazza di 18 anni che nel tardo pomeriggio di lunedì 2 maggio è stata investita da un'auto mentre stava pedalando sulla sua bicicletta in via Luciano Manara, a ridosso dell'incrocio con via Einstein.

Le condizioni della ragazzina sono apparse fin da subito gravissime. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso con l'elisoccorso. In via Manara sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'investimento. La giovane è stata sbalzata dalla sella e nell'impatto è finita contro il parabrezza del veicolo per poi rovinare a terra. Nell'investimento ha riportato un trauma cranico commotivo e le sue condizioni sono apparse da subito critiche.

Al volante dell'auto c'era una giovane di 26 anni che è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 in codice verde e trasferita per accertamenti all'ospedale di Vimercate. La conducente, secondo quanto emerso, è stata sottoposta all'esame dell'etilometro e l'accertamento ha dato esito negativo: nessuna traccia di alcol nel sangue. Il veicolo è stato preventivamente posto sotto sequestro.