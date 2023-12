Ragazzine investite da un'auto alla fermata dell'autobus

Hanno riportato trenta e dieci giorni di prognosi le due ragazzine investite martedì mattina lungo la strada provinciale Monza-Trezzo al confine tra Mezzago e Bellusco. Le ragazzine, un gruppetto di tre giovani, si trovavano alla fermata dell'autobus davanti al complesso industriale che sorge al confine tra i due comuni brianzoli del Vimercatese quando hanno deciso di attraversare la strada, sulle strisce pedonali, per spostarsi dall'altro lato della carreggiata.

Due delle giovani sono state investite da una Mercedes in transito che proveniva da Trezzo sull'Adda in direzione di Vimercate. L'uomo al volante, un 35enne, ha dichiarato di non essersi accorto della presenza delle giovani e di non esser riuscito a fermarsi in tempo. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 insieme alle pattuglie della polizia locale Brianza Est che ha rilevato il sinistro. Le due giovani, una delle quali colpita dal cofano del veicolo, sono state trasferite in codice verde dell'ospedale San Gerardo di Monza ma le condizioni delle due ragazze poi sono apparse più compromesse del previsto e in seguito alle ferite riportate per la più piccola delle due - 15 anni - la prognosi è stata di trenta giorni.

Il duplice investimento non è stato l'unico sinistro rilevato nella stessa giornata dal personale della polizia locale del corpo Brianza Est che nel pomeriggio del 5 dicembre a Mezzago in via XXV Aprile è intervenuto per un altro investimento. Questa volta oltre a un uomo ferito, il bilancio è stato di un cagnolino, travolto dal mezzo mentre attraversava col padrone, deceduto.