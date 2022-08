Ragazzino investito in bici: grave 14enne

Soccorsi in codice rosso lunedì sera per un ragazzino di 14 anni in Brianza. Sarebbero infatti gravi le condizioni del ciclista 14enne investito nella serata dell'1 agosto a Monticello Brianza mentre andava in bicicletta. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 lungo via Provinciale. L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Merate, intervenuti sul posto insieme all'ambulanza e all'elicottero di Areu decollato da Milano.

Il ragazzino sarebbe stato investito da un'auto e in seguito all'impatto sarebbe poi finito a terra. Il minorenne è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.