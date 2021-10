Ragazzino di 12 anni investito da un'auto mentre è in bici: atterra l'elisoccorso

Il ciclista è stato trasferito in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'investimento martedì mattina

Via Monsignor Caccia Dominioni

Un ragazzino di dodici anni è finito in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente e investito da un'auto mentre pedalava. L'investimento è avvenuto a Cornate d'Adda, martedì mattina.

La chiamata all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita pochi minuti prima delle 7.30 da via Monsignor Caccia Dominioni. Nel sinistro è stata coinvolta una vettura e il ragazzino è stato investito all'altezza di Cascina Brugheè, in una zona di campi.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'elisoccorso per prestare assistenza al minorenne ferito. Il dodicenne è stato soccorso e accompagnato in elicottero, in codice giallo, all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Il sinistro è stato rilevato dagli agenti della polizia locale di Cornate d'Adda che hanno effettuato gli accertamenti per stabilire l'asatta dinamica dell'investimento.