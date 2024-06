Grave incidente a Monza: si ribalta con l'auto e va sbattere contro una macchina con passeggeri

Grave incidente stradale in via Stelvio a Monza nella serata di ieri, 10 giugno. Poco dopo le 22, per cause ancora in fase di accertamento, un'autovettura ha impattato contro alcuni paletti e un palo dell’illuminazione pubblica, terminando la sua corsa ribaltandosi contro un’auto in sosta con persone al suo interno.

Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza per stabilizzare la vettura coinvolta e rimuovere la portiera dell'auto per consentendo al personale del 118 di liberare dalle lamiere e prestare assistenza al ferito, una donna di 52 anni. Dalla sede centrale di Monza sono arrivate per le operazioni un’autopompa e un’autoscala. Quest’ultima è stata impiegata per mettere in sicurezza la plafoniera del palo della luce, che si era staccata a seguito dell’urto.

Il personale sanitario del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), arrivato a bordo di due ambulanze e un'automedica, ha deciso per il trasporto della donna in codice giallo all’ospedale San Gerardo.

Grande spavento si è generato fra i residenti della zona, che si sono radunati per strada. Gli agenti della polizia locale di Monza si sono messi subito al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente.