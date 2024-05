Grave incidente: si ribalta con l'auto e finisce in ospedale

Intervento dei vigili del fuoco ieri, 11 maggio , ad Arcore, per un incidente stradale.

I pompieri sono giunti in via Belvedere, dove un'autovettura si è ribaltata sulla carreggiata, con due autopompe da Vimercate e dalla sede di Monza.

Ad affiancare il lavoro dei pompieri i medici del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che hanno trasportato il conducente dell'auto, una donna di 89 anni, in ospedale in codice giallo a seguito delle ferite riportate. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per le operazioni di messa in sicurezza dell'area e per procedere con i rilievi del caso.

Un altro incidente si è poi verificato questa mattina, poco prima delle 9, a Besana Brianza. A perdere il controllo dell'auto in viale Kennedy (per cause ancora in fase di accertamento) è stata una donna di 32 anni, trasportata in codice giallo all'ospedale di Desio. La donna avrebbe impattato prima contro il guard rail per poi finire la sua corsa nel centro della carreggiata. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Seregno e di nuovo i vigili del fuoco con l'autopompa da Seregno.