L'Incidente e la grande paura: l'auto si ribalta e due anziani vengono trasferiti in ospedale

Tanta paura ma per fortuna senza gravi conseguenze per i due anziani rimasti coinvolti nell’incidente stradale. Il fatto è avvenuto nella mattinata di sabato 16 dicembre a Barlassina. Erano poco prima delle 11 quando, per motivi ancora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto, l’auto sulla quale viaggiavano due anziani si è ribaltata.

Il ribaltamento è avvenuto in corso Milano, all’altezza del civico 133. Due le persone rimaste coinvolte nell’incidente: un uomo di 77 anni e una donna di 83 anni. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono scattati i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono state inviate l’ambulanza e l’automedica. Sul posto anche due autopompe dei vigili del fuoco dal distaccamento volontario di Lazzate e dal distaccamento volontario di Seregno. Fortunatamente le condizioni dei due feriti sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato da rosso a verde. La coppia è stata trasferita all’ospedale di Paderno Dugnano per gli accertamenti del caso.