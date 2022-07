Auto si ribalta, una persona finisce in ospedale

Attimi di paura in Brianza: incidente tra due auto, una vettura si ribalta. Il fatto è accaduto nella serata di martedì 19 luglio a Bellusco, lungo la Sp2. Erano da poco passate le 19 quando lungo la Strada provinciale c'è stato un incidente tra due vetture, una si è ribaltata.

Sono state immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza è stata inviata l'ambulanza in codice giallo. Dalle informazioni fornite da Areu erano tre le persone rimaste coinvolte: due donne una di 23 anni e una di 60 anni, e un uomo di 31 anni. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite serie. Solo una persona è stata trasferita in codice verde all'ospedale di Vimercate per gli accertamenti del caso.

Spetterà ai carabinieri, intervenuti sul posto, ricostruire la dinamica dell'incidente.