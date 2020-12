Tamponamento sulla provinciale a Concorezzo, auto si ribalta: ferito 27enne

Incidente con ribaltamento a Concorezzo. Lunedì mattina intorno alle 9.30 una Fiat Idea, condotta da un ragazzo di 27 anni residente a Nova Milanese, si è ribaltata più volte dopo un tamponamento con una Lancia Ypsilon avvenuto lungo la strada provinciale 60.

Il sinistro si è verificato lungo le corsie nel territorio di Concorezzo, in direzione Monza. Per cause ancora in corso di accertamento le due vetture sono entrate in collisione a ridosso di un cantiere stradale segnalato dove era previsto un restringimento di carreggiata. Dopo l'impatto la Fiat avrebbe perso il controllo ribaltandosi e terminando la marcia a bordo strada. Sul posto insieme agli agenti della polizia locale di Concorezzo sono intervenuti anche i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica.

Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Illesa invece la donna al volante della Ypsilon, una 51enne residente ad Arcore.