Scontro tra due auto, una si ribalta: cinque le persone coinvolte

Prima lo scontro tra due vetture, poi una si ribalta. Incidente nel tardo pomeriggio di martedì 14 dicembre a Brugherio.

Erano circa le 17.20 quando in via San Maurizio al Lambro due auto, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, si sono scontrate. Una poi si è ribaltata.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono state inviate le ambulanze in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Brugherio.

Sono cinque le persone coinvolte nello scontro: un ragazzo di 20 anni, due donne una di 34 e una di 43 anni, e due bambini una di 5 anni e l'altro di 12 anni.

Fortuntamente le ferite erano meno serie di quanto previsto inizialmente: il ferito più grave è stato trasferito all'ospedale San Gerardo in codice giallo.

Saranno gli agenti della polizia locale di Brugherio a ricostruire la dinamica dell'incidente.