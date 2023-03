Tragedia sfiorata: l'auto si ribalta in piazza

Grande paura nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 marzo, a Muggiò. Erano da poco passate le 12 quando in piazza del Burghett un automobilista ha perso il controllo del mezzo. L’auto si è ribaltata.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l’ambulanza e l’automedica in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Muggiò. Ferito un uomo di 61 anni. Non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente è giunto anche il soccorso Agliata di Monza che si è occupato del recupero del mezzo e del ripristino della viabilità. viabilità.