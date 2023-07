Provoca incidente e fa ribaltare un'auto poi scappa: denunciato

Lo scontro, con un'auto ribaltata e due persone ferite a bordo, bloccate nell'abitacolo del mezzo. E il conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro che, come se nulla fosse, se ne va. Senza prestare soccorso a nessuno.

E ora l'uomo, 40 anni, residente in provincia di Monza e Brianza, è stato rintracciato e denunciato. L'incidente è avvenuto nella serata di domenica 30 luglio, a Monza. In viale Cesare Battisti, a pochi passi dalla Villa Reale, intorno alle 21.30, all'intersezione con via Boito, una Fiat Panda e una Volkswagen T-Roc, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Un impatto frontale e laterale fra i due veicoli in marcia che ha fatto sì che la Panda si capotasse, ribaltandosi in mezzo alla carreggiata con a bordo una coppia di 45enni di Muggiò. Entrambi sono rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo dell'utilitaria e sono rimasti feriti mentre il conducente dell'altro veicolo si allontanava dal luogo dello scontro senza nemmeno fermarsi a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Monza che hanno effettuato i rilievi e avviato le prime indagini per rintracciare il fuggitivo. I primi a fermarsi erano stati i militari della Guardia di Finanza che erano di passaggio nel tratto e sono intervenuti per la gestione della viabilità. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo e in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza. In viale Cesare Battisti è intervenuto anche il personale del Soccorso Stradale Agliata di Monza per la rimozione dei veicoli incidentati e il ripristino della viabilità.

Poco dopo la polizia locale ha rintracciato e identificato il pirata della strada che verrà ora segnalato all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 189 Commi 1 e 6 e 189 Commi 1 e 7. Il conducente della Volkswagen è stato sottoposto al pretest dell'etilometro con esito positivo ma nei limiti di legge, specificano dal comando di via Marsala.