Incidente stradale lungo la provinciale: ribaltamento e traffico rallentato

Grande spavento ieri mattina, sabato 1 giugno, a Villasanta per il ribaltamento di un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 lungo la Sp60.

L’automobilista, un uomo di 30 anni, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti avrebbe perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Sul posto sono stati inviati i soccorsi in codice giallo. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza per gli accertamenti del caso. Naturalmente la circolazione ha subito rallentamenti.