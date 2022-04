Auto si ribalta: un uomo in ospedale in codice giallo

Incidente stradale a Monza in via Fermi: l'automobile si ribalta, un 38enne trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo. Il fatto è accaduto intorno alle 5.20 di questa mattina, domenica 24 aprile.

Per motivi ancora al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto un'auto si è ribaltata in via Fermi. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sono arrivati i vigili del fuoco con l'autopompa del comando di via Mauri e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. Nel frattempo dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l'ambulanza in codice giallo. I pompieri hanno estratto il ferito dall'auto: l'uomo dopo i primi soccorsi è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo.

Sul posto anche il personale del soccorso stradale Agliata di Monza che si è occupato della rimozione dei mezzi ripristinando così la normale viabilità.