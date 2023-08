Drammatico incidente: auto sbanda e si ribalta, 2 giovani gravi in ospedale

Drammatico incidente nel tunnel della variante Sp6: due ragazzi trasferiti in codice rosso e giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.25 di domenica 6 agosto.

Una golf GTI con a bordo un ragazzo di 25 anni e una ragazza di 18 si è schiantato nel tunnel della variante alla Sp6 nei pressi dell’ospedale di Monza. L’auto proveniva da Milano ed era diretta verso la Ss36. Secondo le prime informazioni raccolte da MonzaToday l’auto prima avrebbe urtato il guard-rail, poi dopo l’impatto sarebbe rimbalzata nelle corsia opposta dove si sarebbe più volte ribaltata, prima di terminare la sua corsa su un lato a bordo carreggiata abbattendo numerosi cartelli. Pezzi dell’auto sarebbero stati trovati a 40 metri di distanza dal luogo dell’incidente.

I due ragazzi sono stati estratti dai vigili del fuoco di Monza e Lissone giunti sul luogo dell'incidente insieme al 118 e alla polizia locale di Monza. Il giovane è stato portato in codice giallo al San Gerardo di Monza mentre più gravi le condizioni della 18enne portata in codice rosso, con gravissime ferite, sempre nel nosocomio di via Pergolesi dove nella notte è stata sottoposta a un primo lungo intervento chirurgico. È in coma e ha riportato numerose fratture fra cui sterno, clavicola e femore.

Rilievi in corso e accertamenti da parte della polizia locale di Monza. Probabilmente all’origine dell’incidente ci sarebbe l’alta velocità.