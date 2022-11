Ribaltamento in Valassina: pompieri e soccorritori al lavoro

Grande paura ieri sera in Valassina per il ribaltamento di un'auto. Erano circa le 21.30 di mercoledì 23 novembre quando all'altezza dell'uscita Seregno San Salvatore il conducente di un'auto, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata l'ambulanza in codice rosso. Sul posto anche gli agenti della polstrada e tre mezzi dei vigili del fuoco. Il ferito era un ragazzo di 19 anni. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto e il giovane è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Carate Brianza per gli accertamenti del caso.

Sarà la polizia stradale a ricostruire la dinamica dell'accaduto.