Si ribalta con l'auto: 29enne finisce in ospedale

Attimi di grande paura ma, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Era da poco passata la mezzanotte di giovedì 20 luglio quando un 29enne, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, mentre percorreva la via Borgazzi ha perso il controllo della sua auto (una Hyundai) capottandosi e urtando alcune auto in sosta.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati sul posto l’ambulanza e l’automedica in codice rosso. Presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Monza. Il conducente – un 29enne originario del Senegal – non ha riportato ferite serie ed è stato trasferito in codice verde al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche il personale soccorso Agliata di Monza per il recupero dei mezzi e il ripristino della viabilità.