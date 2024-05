Grave incidente: si ribalta con l'auto e finisce in ospedale

Intervento dei vigili del fuoco ieri, 11 maggio , ad Arcore, per un incidente stradale.

I pompieri sono giunti in via Belvedere, dove un'autovettura si è ribaltata sulla carreggiata, con due autopompe da Vimercate e dalla sede di Monza.

Ad affiancare il lavoro dei pompieri i medici del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che hanno trasportato il conducente dell'auto, una donna di 89 anni, in ospedale in codice giallo a seguito delle ferite riportate. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per le operazioni di messa in sicurezza dell'area e per procedere con i rilievi del caso.

Un altro ribaltamento si è poi verificato questa mattina, poco prima delle 9, a Besana Brianza. A perdere il controllo dell'auto è stata una donna di 32 anni, trasportata in codice giallo all'ospedale di Desio. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Seregno e di nuovo i vigili del fuoco di Monza.