Incidente stradale in Valassina: schianto tra 2 furgoni, uno si ribalta

Incidente in Valassina, code lungo la Ss36. L’incidente, che ha provocato il ribaltamento di un furgone, è avvenuto intorno alle 12 di lunedì 15 luglio creando inevitabili ripercussioni alla circolazione.

Lo schianto è avvenuto tra due furgoni, uno poi si è ribaltato su un lato. Dalle prime informazioni diffuse da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) nell'incidente avvenuto nel tratto Carate Brianza-Seregno Centro sono rimaste coinvolte due persone. L’incidente è avvenuto in direzione sud con limmediata creazione di code fin da Verano Brianza. Nello scontro sono rimasti coinvolti due uomini di 28 e di 31 anni. Sul posto si sono precipitate l’ambulanza in codice giallo e i vigili del fuoco con l'autopompa da Desio e il carro fiamma da Lissone. Presenti anche gli agenti della polizia Stradale e il personale di Anas. Al momento non è chiara la dinamica dell’accaduto.

Uno dei feriti è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Desio.

Notizia aggiornata alle ore 18.30 del 15 luglio 2024