Riccardo Gedruschi, il 42enne brianzolo morto nel frontale tra un furgone e un camion

Prima il devastante impatto frontale, poi le sirene delle ambulanze e dei mezzi di soccorso. È tragico il bilancio dell’incidente avvenuto sulla provinciale 109 tra Busto Garolfo e Parabiago nella mattinata di giovedì 9 maggio. Nel sinistro, uno schianto che ha coinvolto un camion, un furgone e un’auto, ha perso la vita Riccardo Gedruschi, un42enne residente a Barlassina, mentre altre due persone sono rimaste ferite, una in modo grave.

Tutto è successo qualche minuto prima delle 11.30 lungo viale Lombardia, all’altezza di Ravello (frazione di Parabiago, nel Milanese). L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Parabiago, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il furgone, un Fiat Scudo, stesse procedendo in direzione Parabiago seguito dall’automobile (una Ds7), mentre il camioncino, un Isuzu, nella direzione opposta (verso Busto Garolfo). Per cause ancora da accertare, tra i due mezzi si è verificato un impatto frontale.

Lo schianto non ha lasciato scampo al conducente del furgone, morto sul colpo. Il passeggero del Fiat Scudo, invece, ha riportato un trauma cranico e all’addome ed è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, mentre l’uomo alla guida del camion è stato estratto dai vigili del fuoco e accompagnato in codice giallo all’ospedale di Varese a causa di un trauma al bacino e a una gamba. Illeso, infine, il conducente dell’automobile: è stato valutato sul posto dal personale del 118, ma ha rifiutato le cure.



L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Parabiago, sul posto per i rilievi. Sul luogo del sinistro non ci sono telecamere a circuito chiuso (gli unici occhi elettronici presenti registrano le targhe dei veicoli in transito).