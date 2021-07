Schianto a Roncello, auto si ribalta in via Mazzini: 69enne gravissimo

Nella notte è intervenuto anche l'elisoccorso. L'uomo in seguito all'impatto è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo del veicolo. Coinvolto anche un 20enne che non ha riportato invece gravi lesioni

Tre ambulanze e due elicotteri del 118 sono intervenuti nella notte a Roncello insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Vimercate in seguito a un grave incidente stradale.

L'allarme è scattato intorno alla una e mezza quando, in via Mazzini, una Mercedes Classe A, condotta da un uomo di 69 anni residente a Tromello (Pavia), è andata a scontrarsi contro un segnale stradale per poi ribaltarsi. Per estrarre il conducente dalle lamiere della vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e il 69enne è stato poi accompagnato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. L'uomo ha riportato un trauma cranico e traumi all'addome, al torace e alle gambe: al momento dell'intervento dei soccorsi risulta fosse cosciente.

Poco dopo è sopraggiunta una Ford Fiesta guidata da un ventenne di Trezzano Rosa (Milano) che si è scontrata contro la Mercedes. Il ragazzo è stato accompagnato in codice verde per accertamenti all'ospedale di Vimercate. Imilitari dell'Arma di Vimercate sono intervenuti per i rilievi.