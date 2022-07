Senza patente sottrae l'auto a un anziano e poi investe un ciclista

Ha approfittato dell'attimo in cui l'anziano, un uomo di 82 anni di Albiate, stava per salire sulla sua auto. In quel momento, erano circa le 13 di oggi 16 luglio, in via Marconi un ragazzo di 28 anni di origine colombiana è scattato e salendo velocemente sulla macchina, una Chevrolet Spark, e si è impossessato del mezzo. La corsa non è durata tanto perché il 28enne non ha la patente e subito alla rotonda di via Viganò avrebbe perso il controllo del mezzo investendo un ciclista di 55 anni. La Chevrolet è andata anche a sbattere contro due auto (una Toyota Yaris e unaFiat Panda) che stavano transitando regolarmente.

L’unico ferito è il ciclista che è stato trasportato in codice giallo, con ferite abbastanza serie ma non in pericolo di vita, all’ospedale San Gerardo di Monza. Indagano sulla vicenda i carabinieri di Carate Brianza.