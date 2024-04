Sbatte contro il guard rail e la moto prende fuoco: motociclista è grave

stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano il motociclista che nella serata di sabato 20 aprile si trovava in sella alla moto andata a fuoco dopo un incidente accaduto a Busnago.

La squadra del comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuta poco prima delle 20 in via Italia. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava viaggiando a bordo della sua moto quando per cause ancora da chiarire è andato a sbattere contro il guard rail. Un impatto violentissimo e a seguito del quale il mezzo ha subito preso fuoco..

Sul posto per estinguere l'incendio e per la messa in sicurezza dell'area è giunta un'autopompa da Vimercate, mentre il personale sanitario inviato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) si è immediatamente attivato per soccorrere il motociclista. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi e dopo averne monitorato i parametri vitali i sanitari ne hanno urgentemente disposto il trasporto in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Le condizioni dell'uomo restano critiche.