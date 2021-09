Perde il controllo dell'auto e finisce contro lo spartitraffico, poi scappa

Incidente venerdì sera in via Lario. Ma dell'autista e degli eventuali passeggeri nessuna traccia

Sbanda e finisce contro lo spartitraffico. Poi scappa lasciando l’auto in mezzo alla strada. Incidente venerdì sera a Monza, in via Lario.

Il conducente, a bordo di un’auto con targa olandese, allo svincolo Monza Villa Reale, in direzione Lecco, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato direttamente contro lo spartitraffico.

I soccorsi: foto Bennati

I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma quando gli operatori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono giunti sul posto non hanno trovato nessuno. Il conducente, e gli eventuali passeggeri, si erano già allontanati, lasciando l’auto in mezzo alla strada.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza in mezzo e poi è stato ripristinato il traffico.

Saranno gli agenti della polizia di Stato a risalire all’eventuale proprietario dell’auto.