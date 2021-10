Si schianta contro il camion della spazzatura poi scappa e lascia un pezzo di auto in strada

Lo schianto e poi la fuga, con un pezzo di carrozzeria che si stacca e resta in strada, incastrato sotto il camioncino della spazzatura contro cui aveva urtato. Indagini in corso a Seregno per rintracciare il conducente che si è reso responsabile del reato di omissione di soccorso in seguito a un sinistro avvenuto alle 6.20 di domenica 17 ottobre.

E' successo in pieno centro, in Piazza Roma, dove un ignoto conducente alla guida di una utilitaria ha perso il controllo del veicolo finendo contro il camioncino della spazzatura con un 59enne al volante. L'uomo alla guida dell'utilitaria si è poi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e militari della Sezione Radiomobile della compagnia di Seregno. La vittima, operatore ecologico della società che si occupa di smaltimento di rifiuti, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice verde presso il pronto soccorso dell’ospedale di Desio dove è stato visitato e dimesso con policontusioni al braccio. Indagini in corso.