Causa un incidente poi scappa dall'ospedale per evitare l'alcoltest: arrestato

L'incidente, il malore simulato per cercare di sottrarsi all'etilometro e poi la "fuga" dal pronto soccorso, allontanandosi dall'ospedale proprio per evitare di sottoporsi al test per droghe e alcol. In manette, in seguito alla revoca dell'affidamento in prova a cui era sottoposto, è finito un uomo di 40 anni di Giussano.

L'incidente è avvenuto di notte, alcuni giorni fa, a Barlassina, mentre l'uomo - pluripregiudicato per reati contro la persona, la famiglia, il patrimonio e in materia di stupefacenti - stava tornando verso casa percorrendo corso Guglielmo Marconi alla guida del una Audi Q5 intestata alla compagna. Secondo quanto ricostruito, all'altezza dell'intersezione con via XXV Aprile il 40enne sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro con una Fiat Panda guidata da una 24enne. Sul posto erano intervenuti i carabinieri del comando stazione di Seveso che, dopo aver accertato che non ci fossero feriti, avevano effettuato i rilievi.

Nonostante il 40enne avesse dichiarato di guidare a 40 km/h e di essere alla ricerca di un parcheggio nel tratto, i militari hanno appurato che l'Audi arrivasse a forte velocità, senza rispettare la segnaletica stradale con lo stop. Il Suv aveva il semiasse anteriore sfondato, aveva perso una ruota e sull’asfalto c’erano tracce di pneumatico. Durante i rilievi i militari hanno chiesto al conducente di sottoporsi al test dell’etilometro ma il 40enne ha finto un malore. E' stato così trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno dove avrebbe anche dovuto effetturare le analisi del sangue per accertare la presenza di alcol o stupefacenti nel corpo. Sceso dall’ambulanza l’uomo, proprio mentre i sanitari stavano approntando gli accertamenti richiesti dai carabinieri, si è allontanato dall’ospedale rifiutando le cure mediche e, di fatto, di sottoporsi ai test per stabilire il tasso alcolemico e lo stato di alterazione da assunzione sostanze stupefacenti.

Ora il Tribunale di sorveglianza di Milano, su proposta dei carabinieri di Seveso, ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali disponendo l’arresto dell’uomo. Ora si trova in carcere a Monza.