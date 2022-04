Schianto sulla A4: tre feriti in ospedale

Notte di Pasqua di lavoro per i soccorritori e i vigili del fuoco. Stanotte, domenica 17 aprile, poco dopo la mezzanotte sull'Autostrada A4, in direzione Torino, ad Agrate Brianza - all'innesto con la Teem - c'è stato un incidente. Tre le auto coinvote, tre i feriti.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate 3 ambulanze e un'auto medica. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza con l'autopompa del distaccamento di Vimercate e di Gorgonzola e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone.

I soccorritori hanno stabilizzato i feriti che poi sono stati tutti trasferiti in ospedale. Tre le persone rimaste coinvolte nello schianto. Dalle informazioni fornite dall'Areu si tratta di una donna di 47 anni trasferita in codice verde con un trauma cervicale all'ospedale di Cernusco sul Naviglio. Traumi più seri invece per gli altri 2 feriti: un 30enne con trauma alla schiena e alla spalla trasferito in codice giallo all'ospedale di Vimercate, e un 27enne con trauma alla spalla trasferito in codice giallo all'ospedale San Raffaele.

Saranno le forze dell'ordine intervenute sul posto a ricostruire la dinamica dell'incidente.