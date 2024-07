Incidente in autostrada ferito anche un bimbo di 3 anni: traffico in tilt, 4 km di coda

Incidente stradale in autostrada. Traffico in tilt lungo la A4, tra Agrate e Cavenago, con 4 km di coda in direzione Trieste.

L’incidente, che ha coinvolto più veicoli, è avvenuto verso le 17.20 di lunedì 8 luglio. Dalle prime informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) nell’incidente sono rimaste coinvolte 3 persone: una donna di 45 anni, un uomo di 45 anni e un bimbo di 3 anni. Sono stati subito allertati i soccorsi. Areu ha inviato ambulanze e automedica in codice rosso. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco. I soccorritori stanno lavorando in questo momento, ma fortunatamente il codice è stato declassato da rosso a giallo. Non è ancora nota la dinamica dell’incidente.

Notizia in aggionamento