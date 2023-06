Tragico schianto ad Abbadia Lariana: muore un 26enne brianzolo

Tragedia sulle strade Lecchesi. Perde la vita un giovane centauro brianzolo. Tragedia nel pomeriggio di lunedì 19 giugno ad Abbadia Lariana. Come riferiscono i colleghi di LeccoToday un ragazzo di 26 anni residente in Brianza ha perso la vita in un incidente all'incrocio tra via Nazionale e via San Martino.

Il giovane viaggiava a bordo di un grosso scooter in direzione Sud e, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ha impattato un'auto che stava svoltando con ogni probabilità verso via Di Vittorio. Lo scontro è stato violentissimo, tanto che la moto ha fermato la sua corsa verso il municipio a una cinquantina di metri di distanza.

Sul posto sono giunti l'ambulanza del Soccorso degli alpini di Mandello e l'automedica, con due pattuglie della polizia stradale e la polizia locale di Abbadia. Per il ragazzo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I medici hanno constatato il decesso. Coinvolti nell'incidente anche un 74enne, un 23enne e una 52enne: per loro nessuna grave conseguenza.

La zona è stata transennata e il traffico bloccato per quasi un'ora, con conseguente paralisi della viabilità. Presto si sono formate code sino a Pradello in un senso e oltre Mandello nell'altro. La circolazione è ripresa, inizialmente con senso unico alternato, solo al termine degli accertamenti da parte delle forze dell'ordine.