Tragico schianto tra un'auto e una moto: gravi due ragazzi

Terribile schianto ieri sera a Cabiate, alle porte della Brianza. L'incidente è avvenuto alle 19 di sabato 25 febbraio in viale della Repubblica. Da quanto riferiscono i colleghi di QuiComo un'auto e una moto, con a bordo una ragazza di 20anni e un giovane di 21, si sono scontrate. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente che saranno ricostruite dai carabinieri di Cantù. Sul posto grande spiegamento di soccorsi: 4 ambulanze in codice rosso, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia.

I due giovani hanno riportato ferite molto gravi e sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di Como e al San Gerardo di Monza. Al momento non si conoscono altre informazioni e si attende l'esatta riscostruzione della dinamica. Uno dei due giovani sembrerebbe in condizioni molto critiche.

Articolo in aggiornamento.