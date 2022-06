Schianto auto e moto: paura per due giovani

Un impatto violento: la moto che resta incastrata nell'auto. A terra un centauro di 18 anni L'impatto è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 giugno a Monza in via Buonarroti.

I soccorsi (Bennati Foto)

All'altezza del civico 139, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, c'è stato uno scontro tra un'auto e una moto. Coinvolte due persone: un ragazzo di 18 anni e una ragazza di 19 anni. Dal 118 sono state inviate l'automedica e l'ambulanza in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dei feriti sono apparse meno gravi e il codice è stato declassato da rosso a verde. Il centauro fortunatamente non è in gravi condizioni.

I soccorritori sono ancora al lavoro. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Monza ai quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Notizia in aggiornamento