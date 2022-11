Schianto in autostrada: 4 feriti

Schianto lunga l'autostrada A4, quattro persone ferite fortunatamente nessuna si trova in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto intorno alle 23.45 di sabato 26 novembre lungo la A4 in direzione Milano nel tratto Capriate San Gervasio-Trezzo sull'Adda. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti l'automobilista ha perso il controllo del veicolo e si è scontrato contro un ostacolo.

Quattro le persone coinvolte nell'incidente. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze in codice giallo. I feriti - una donna di 63 anni, un uomo di 64 e altre due persone di 34 e 35 anni - dopo essere stati stabilizzati sul posto sono stati trasferiti in ospedale sempre in codice giallo.

Le ambulanze si sono dirette negli ospedali di Verdellino, Ponte San Pietro e al Papa Giovanni di Bergamo.