Camion si schianta contro un cantiere: due feriti, traffico paralizzato verso Milano

Schianto e traffico in tilt. Incidente nella notte tra mercoledì e giovedì sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra le uscite di Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, in direzione Milano. Stando a quanto riferito da Autostrade per l'Italia, poco prima delle 4, un camion ha travolto un secondo camion "all'interno di un cantiere, correttamente segnalato, per il rifacimento della pavimentazione".

Nello scontro sono rimasti feriti un 47enne e un 48enne. Soccorsi dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, i due sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi. Fortunatamente le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Ben più pesanti le ripercussioni sulla viabilità. "Le attività di ripristino a seguito dell’incidente perdureranno per l’intera mattinata a causa dei danni riportati alla pavimentazione", ha segnalato Autostrade, spiegando, poco dopo le 8, che in direzione Milano ci sono "4 km di coda, in aumento".

"Il traffico scorre su una corsia. A chi è in viaggio verso Milano - si legge in un avviso - si consiglia di uscire a Basso Lodigiano e rientrare in A1 a Casalpusterlengo dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia. Per le lunghe percorrenze si consiglia di seguire indicazioni per A21 Torino-Piacenza in direzione Brescia e successivamente per A4 Milano-Brescia verso Milano oppure in alternativa percorrere la A22 Brennero-Modena e poi la A4 verso Milano".