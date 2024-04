Incidente tra camion in tangenziale: lunghe code, traffico in tilt

ue autotrasportatori di 25 e 56 anni feriti e trasportati in ospedale. E poi code chilometriche in direzione sud, ma anche verso nord. È il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì sulla Tangenziale Est (A51) di Milano, attorno alle 15.

Sul posto, nel tratto tra l'uscita 12 Cologno Est e l'uscita 11 Cologno Ovest, sono intervenuti in codice rosso (poi declassato in giallo) due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso del 118. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) nessuno dei due uomini è in gravi condizioni. Sono stati trasferiti all'ospedale San Raffaele di Milano.

Per fare i rilievi e stabilire la dinamica, in tangenziale, sono arrivate le volanti della polizia stradale di Assago. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion col cassone Roadhouse e un furgone Petit Forestier, il cui cassone è stato letteralmente sventrato.

Serravalle Milano, l'ente che gestisce quel tratto di strada, ha informato che le code hanno superato i 3 chilometri, tra Sp 113 Cernusco sul Naviglio e Cologno Monzese Ovest in direzione A1 Bologna. Mentre verso nord, a causa dei curiosi, si sono formate code ma meno lunghe