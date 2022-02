Schianto violentissimo contro un palo: due ragazzi gravi in ospedale

Grave incidente stradale ieri sera a Carate Brianza. Due ragazzi finiscono in ospedale, uno in codice rosso. Lo schianto è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri sera, sabato 19 febbraio, in viale Trento e Trieste lungo la Sp6. Due i feriti: un ragazzo di 19 anni e uno di 20 anni.

Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze e l'automedica. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Carate e Seregno hanno estratto i due giovani dalle lamiere.

Ad avere la peggio il giovane alla guida: le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Il passeggero, invece, ha riportato ferite meno serie ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.

A ricostruire la dinamica dell'incidente saranno i carabinieri intervenuti sul posto. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che l'auto, una Fiat Punto, dopo essersi schiantata contro un palo della luce abbia terminato la corsa contro un albero.