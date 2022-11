Schianto nella notte: l'auto contro un albero (ma nell'auto non c'è nessuno)

Un forte botto e un residente che, in piena notte, esce in strada per vedere che cosa è successo. Davanti trova un'auto che si è schiantata contro un albero, ma dentro non c'è nessuno. L'incidente è successo a Barlassina nella notte tra sabato 12 e domenica 13 novembre in via Dante. Probabilmente il conducente ha perso il controllo del mezzo e sbandando ha finito la sua corsa direttamente contro una pianta.

Un residente, che abita nella via, sentito il forte rumore è uscito in strada e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto. Ma al loro arrivo all'interno dell'auto non c'era nessuno. Dai successivi controlli è poi emerso che la macchina - una Ford Ka - era stata rubata. Il mezzo è stato recuperato nella tarda mattinata di oggi lunedì 14 novembre.

Un incidente cha ha scatenato la polemica anche sui social. Sulla pagina Facebook 'Succede a Barlassina .... (ditelo al Trenta)' alcuni cittadini si sono lamentati per i ritardi nell'intervento di rimozione dell'auto avvenuto oltre un giorno dopo l'incidente. "Il problema - spiega Trenta a MonzaToday - è che non è ammissibile che un'auto dopo un giorno e mezzo da un incidente non venga rimossa. Peraltro parte della vettura era ancora in mezzo alla carreggiata".