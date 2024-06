Incidente stradale, drammatico schianto tra due auto: due feriti trasferiti in ospedale

Drammatico schianto ieri ad Agrate Brianza. Le due persone rimaste coinvolte nell’incidente sono state trasferite in ospedale in codice giallo.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 17 giugno ad Agrate Brianza. Intorno alle 14.30 in via Talete c’è stato uno schianto frontale tra due auto. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto le ambulanze inviate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Le condizioni delle due persone rimaste ferite sono apparse serie e sono state trasferite in codice giallo in ospedale. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.