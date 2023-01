Schianto sulla provinciale 32: una donna in fin di vita

Drammatico incidente alle porte della Brianza. Nella serata di lunedì 9 gennaio a Carugo, cittadina del comasco alle porte della Brianza, c'è stato un violentissimo incidente stradale.

Lo schianto intorno alle 19.45 lungo la strada provinciale SP32 (Novedratese). Due auto si sono scontrate frontalmente. Tre le persone coinvolte: due donne entrambe di 51 anni, e un uomo di 53 anni. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Sul luogo dell'incidente l'elisoccorso, le ambulanze e l'auto medica. Ad avere la peggio una delle due donne trasportata in codice rosso all'ospedale di Cantù. Un ferito è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como e l'altro in codice verde all'ospedale di Cantù.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Spetterà ai militari ricostruire la dinamica del drammatico incidente.