Ha un malore e si schianta con l'auto contro le macchine in sosta: morto un uomo

Si sente male mentre è alla guida della sua auto, sbanda e si schianta contro 4 auto in sosta. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre a Monza. Erano circa le 14.40 quando sono scattati i soccorsi. L’incidente è avvenuto in via Sant’Andrea, proprio a pochi passi dall’ospedale San Gerardo. Alla guida un uomo di 89 anni, residente a Monza. Sono stati subito allertati i soccorsi: sul posto l’automedica, l’ambulanza e la pattuglia della polizia locale. Purtroppo i soccorsi sono risultati vani: l’uomo è morto. Sulla dinamica e sulla causa della morte, che presumibilmente è stata provocata da un malore, indagano gli agenti del comando della polizia locale di Monza.