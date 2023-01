Schianto con il monopattino: 28enne in ospedale in codice giallo

Schianto tra un ragazzo alla guida del monopattino e un'automobile. Ad avere la peggio il giovane che è stato trasportato in codice giallo al Policlinico di Monza.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 24 gennaio, a Brugherio in via San Maurizio al Lambro, all'altezza dell'incrocio di via Filzi di Cologno Monzese. Erano circa le 17.20 quando sono scattati i soccorsi. Sul posto, oltre l'ambulanza inviata dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), anche una pattuglia della polizia locale di Brugherio.

Due le persone coinvolte nello schianto: un ragazzo di 28 anni originario del Camerun e residente in provincia di Ascoli Piceno che era alla guida del monopattino, e un ragazzo di 22 anni originario dell'Ucraina e residente a Cinisello Balsamo che era alla guida dell'auto. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili di Brugherio il 28enne stava dirigendosi in direzione Sesto San Giovanni, mentre l'automobilista stava procedendo da via Filzi di Cologno Monzese verso via della Mornera di Brugherio. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto hanno trasferito il 28enne in ospedale in codice giallo, mentre il 22enne è uscito dall'auto illeso e non ha avuto bisogno di cure mediche.