Schianto moto-autocarro: due ragazzini in ospedale in codice giallo

Traumi e fratture multiple, ma fortunatamente nessuno dei due feriti è in pericolo di vita. Avrebbe potuto avere conseguenze ancora più serie l’incidente avvenuto nella notte di domenica 28 agosto a Lentate sul Seveso.

Lo scontro intorno alla 1.30 all'incrocio tra via per Mariano e via Santa Maria. Nello schianto sono rimasti coinvolti una moto Smx Mondial (sulla quale viaggiavano un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 15 anni entrambi di Seregno) e un autocarro Citroën Jumper (sul quale viaggiava un uomo di 48 anni di Giussano).

Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze in codice giallo. Ad avere la peggio i due ragazzi trasferiti in ospedale e ricoverati con traumi e fratture multiple. L'uomo alla guida dell’autocarro invece è rimasto illeso. Sul posto anche i carabinieri. Ai militari dell’Arma il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.