Cade dalla moto: centauro trasportato in ospedale in codice giallo

Domenica di paura per un motociclista che percorreva il ponte di via Marconi. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina, domenica 23 ottobre, a Monza.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti un motociclista di 45 anni è caduto rovinosamente a terra. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica in codice rosso. Dopo aver prestato i primi soccorsi direttamente sul luogo dell'incidente, il ferito è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Fortunatamente, pur rimanendo serie, le sue condizioni sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

A ricostruire la dinamica dell'accaduto saranno gli agenti della polizia locale di Monza intervenuti sul posto.