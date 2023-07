Ha un malore e finisce con l'auto contro il guardrail: 65enne in codice rosso al San Gerardo

Probabilmente all’origine dello schianto c’è stato un malore. Per il conducente, un 65enne, sono scattati immediatamente i soccorsi e l’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di lunedì 17 luglio lungo la Ss36 direzione Sud nel tratto Cibrone /Ss346 Bergamo-Como. L’uomo alla guida dell’auto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi in codice rosso. Sul posto l’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Da quanto riferisce l’Agenzia regionale emergenza urgenza l’uomo non presenterebbe traumi evidenti. Ma è stato trasferito in ospedale per il malore che, probabilmente, è stato all’origine dell’incidente.